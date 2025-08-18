■山本浩二さん「ユニホームを着ると力が入る。打ちのめしてやりたい」11月29日開催「カープレジェンドゲーム」の記者会見が18日、行われました。レジェンド2人が意気込みを語りました。■大野豊さん「当時の懐かしい思い出を蘇らせていただいて、楽しんでいただければ」■山本浩二さん「動きとは別にその姿を見てください。面白くします」