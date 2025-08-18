フロンティア不動産投資法人 [東証Ｒ] が8月18日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期の経常利益は前の期比9.5％減の58.8億円になり、25年12月期も前期比1.2％減の58億円に減る見通しとなった。 同時に、今期分配金は2200円にする方針とした。 株探ニュース