春夏を通じて甲子園初勝利を挙げた東海大星翔の選手たちが、熊本に帰ってきました。 【写真を見る】甲子園初勝利の東海大星翔が帰校生徒や保護者約100人が出迎え 今日18日午前、学校に帰ってきた選手たちを、野球部員や運動部の生徒、それに保護者など約100人が出迎えました。 比嘉健太主将「これまでいろんな人の応援や支えがあって自分たちはここまで野球をすることができました。本当に感謝しています。ありがとうございま