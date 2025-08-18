8月16日、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」が、初のベストアルバム『BE:ST』をリリースすることを発表した。歓喜するファンも多いが、活動休止中の「RYOKI」こと三山凌輝の動向が心配されているようだ。今回発表されたBE:FIRSTのアルバムは、10月29日に発売を予定しており、ファンにとって思い入れ深いものになりそうだ。「グループが2025年でデビュー4周年を迎えることを記念し、デビュー曲から最新曲まで計32曲が収録され