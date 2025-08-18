猛烈な暑さとなった18日(月)の東京都内。16時現在、活発な雨雲がかかり、東京都23区東部(荒川区)と東京都多摩西部に大雨警報や洪水警報が発表。大雨による土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に警戒し、急な激しい雨や落雷、ひょうに加え、竜巻などの激しい突風に十分な注意が必要だ。東京都(23区東部・多摩西部)に大雨警報や洪水警報猛烈な暑さとなった18日(月)の東京都内。16時現在、活発な雨雲がかかり、東京都23区東部(荒川区)