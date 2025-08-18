佐賀県競馬組合は18日、Jpn3「第25回サマーチャンピオン」（9月4日、佐賀1400メートル）の選定馬12頭を発表した。JRA勢では重賞2勝のエンペラーワケアが実績で一歩リードも、3歳馬3頭にも勢いあり。高知2冠のジュゲムーンにも注目。アラジンバローズ（セン8＝兵庫・新子雅）エンペラーワケア（牡5＝栗東・杉山晴）クロジシジョー（牡6＝栗東・岡田稲）ジュゲムーン（牡3＝高知・田中守）テイエムフォンテ（牡6＝佐賀・平山宏）