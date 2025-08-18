吉本興業は18日、公式サイトを更新し、コンテンツファンドの組成を行ったと発表した。同社は「今後の事業計画の一環として、各種コンテンツの制作を拡大し、番組フォーマット等の海外展開を目指すべく、このたび、コンテンツファンドの組成を行いましたのでお知らせいたします」と発表。ファンドについて「国内外の企業からのご出資も含め数十億円規模の資金を調達・準備しており、多種多様なプラットフォームやアプリケーシ