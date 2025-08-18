８日に亡くなったプロボクサーの神足茂利さん（享年２８）の葬儀・告別式が１８日、神奈川・相模原市で営まれた。所属していたＭ・Ｔジムの関係者ら約２００人が参列し、最後の別れを惜しんだ。神足さんは２日に東京・後楽園ホールで行われた東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチで王者・波田大和（２８）＝帝拳＝に挑戦。ジャッジの採点は三者三様の引き分けで、王座獲得はならなかった。試合後に医務室で意識を失い都