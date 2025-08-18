11月の1カ月間、名古屋城の本丸以外のエリアが無料開放されます。 18日の会見で、名古屋市の広沢一郎市長は11月の1カ月間、名古屋城の本丸以外のエリアを無料開放することを明らかにしました。 無料になるのは、二之丸・西之丸・御深井丸のエリアです。 無料開放の期間中は二之丸と西之丸の一部のエリアのみ午前7時から早朝開放するということです。 広沢市長は「名古屋市民の観覧数がそんなに多くないので、11月は