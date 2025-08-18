俳優の竹野内豊が主演を務める映画『雪風 YUKIKAZE』(公開中)の初日舞台挨拶が実施され、竹野内ら主要キャストとスタッフが登壇した。映画『雪風 YUKIKAZE』の初日舞台挨拶が実施今から、80年前、平和な海が戦場だった時代、数々の激戦を最前線で戦い抜いた駆逐艦「雪風」は、僚艦が大破炎上していく中、絶えず不死身ともいえる戦いぶりを見せ、主力である甲型駆逐艦38隻のうち、ほぼ無傷で終戦を迎えたのは「雪風」ただ一艦のみだ