岡山市立市民病院 岡山市立市民病院で使用されている救急車１台が車検の有効期限が満了した後も運行していたことが分かりました。 病院によりますと8月12日に担当者が車両の点検中にこの救急車の車検の有効期間が6月22日で満了していることに気が付いたということです。 この救急車は6月23日から8月7日の間に13回、救急搬送の要請などを受けて出動してあわせて173km走行していました。13日には、岡山西警察署に報告した