委員会室善通寺市議会 香川県善通寺市議会の議員が、市の職員に対してパワハラ行為を繰り返したとされる問題です。市の政治倫理審査会が、議員と職員の双方から事情を聴く方針を決めました。 善通寺市の政治倫理審査会は、市議会議員4人と、弁護士や人権擁護委員など外部の有識者4人で構成されています。 善通寺市議会の中村晋章議員が市の職員に対して不当な要求やハラスメント行為と思われる言動を繰り返したとさ