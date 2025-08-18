シンデレラを元にした演劇「いじめゼロ子どもサミット」 小・中学生が主体の「いじめゼロ子どもサミット」が高松市で開かれました。 （開会の言葉）「自分もみんなも大切に。認め合い広がるハッピースマイル。このテーマが香川県の全ての人に広がり温かい愛の輪が広がっていくことを願っています」 香川県教育委員会が3年ごとに開催している「いじめゼロ子どもサミット」です。県内の小・中学生が主体とな