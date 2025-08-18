熊本を襲った記録的大雨から1週間。安否不明の男性の捜索が続いています。熊本県では8月11日、7つの市と町に大雨の特別警報が出され、熊本市南区や八代市、甲佐町で土砂崩れに巻き込まれるなどした50代から70代までの男女4人の死亡が確認されています。また、熊本市北区貢町の西浦川では60代の男性が車ごと流されたとみられていて、12日に北区釜尾町の井芹川で車が見つかりました。男性の安否はいまだ分かっていません。家族により