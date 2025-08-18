8月19日（火）の『徹子の部屋』に、残間里江子さんが登場する。【映像】舟木一夫、青春の一部だった和泉雅子さんの訃報に涙が止まらず…。年齢を重ねても続いた交友イベントや出版プロデューサーとして活躍する残間さん。75歳の後期高齢者になり、数多くの病院に通っているそうだが、今ではうまく病気と付き合っているという。そんな残間さんには10年前に99歳で逝った母親がいた。もともと国鉄の労働組合の婦人部長だった母は、晩