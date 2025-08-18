【これからの見通し】週明けは目立った経済統計発表なし、ゼレンスキー大統領はどう対応するのか 今週は金曜日のパウエルＦＲＢ議長のジャクソンホール講演に注目が集まっている。それまでは基本的に待ちの姿勢が続くこととなりそうだ。ただ、市場ではその他の米金融当局高官らの９月利下げに前向きな発言を受けて、利下げへの織り込みが進んでいる。８月はドル安傾向が続いており、今週は一大イベント前に調整が