18日午前、大阪・道頓堀近くのビルで火事があり消火活動にあたった消防隊員2人が死亡、4人が救急搬送されています。現場は大阪市中央区宗右衛門町の飲食店が入るビルで、午前10時前、「火が出ています」と近くの店の人から消防に通報がありました。消防車62台などが出動して火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、火元となったビルの地下1階から3階と隣接するビルの5階と6階、あわせて110平方メートルが焼けました。近隣店