今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」 今回は、「ビーフンの日」をテーマに、ご飯のおかずにもなるビーフンを使ったメニュー ©️ABCテレビ 「カレービーフン」＜材料（２人分）＞ビーフン100g玉ねぎ