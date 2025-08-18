俳優迫田孝也（48）が17日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。占い師の星ひとみさんから「このままいくと離婚されちゃう」と宣告された。星さんは「捨てられます。今年の夏以降は今の流れだと奥さんのストレスたまっているのがボンッて。毒抜きというか、奥さんが喜ぶことをして欲しい。やってないでしょ」と問いかけた。迫田は「意識的にはやってないですね。自分が笑ってることはありますけど」と