ものまねタレントの原口あきまさ（49）が18日、大阪市内で芸能生活30周年記念単独ライブ「我夢謝裸（がむしゃら）」（10月12日、松下IMPホール）の取材会に出席した。原口は開口一番、「去年、実は30周年迎えているんですよ」と苦笑い。ものまね界を盛り上げようと、ユニットライブに力を入れてきたが、後輩から「30周年超えましたね」と言われ、「自分のことやってねえなと。単独ライブも15年ぶり。東京でしかやってなかったので