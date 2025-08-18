【女子プロレス最強レスラーの告白神取忍お前の心を折ってやる（２３）】１９９５年７月、ＬＬＰＷは女子初の総合格闘技大会「Ｌ―１」を駒沢体育館で開催した。優勝賞金は２万ドル（当時約２２０万円）。会社の持ち出しだけど、自分が優勝するつもりだからカネは戻ると確信。必死に練習した。でも大会直前にヒザをひねって靱帯を伸ばし、試合当日は痛み止めをガンガン注射した。大会は第１試合で全日本女子プロレスの堀田祐