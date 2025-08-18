【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの鈴木奈々が18日、自身のInstagramを更新。5年前と現在のランジェリー姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】鈴木奈々「体重も増えた」レース下着で美バスト披露◆鈴木奈々、ランジェリー姿の比較ショット公開鈴木は「ビフォーアフター 左がビフォーで右がアフターです！」とし、5年前と現在のランジェリー姿を並べて投稿。「より体重も増えたし、バストケアしてるからバストアップしたよー