ピアース・ブロスナン（７２）が以前、「次期ジェームズ・ボンドは女性にすべき」と発言したが撤回した。英メディア「サガ・マガジン」が１８日、報じた。ショーン・コネリー、ジョージ・レーゼンビー、ロジャー・ムーア、ティモシー・ダルトンからジェームズ・ボンド役を引き継いだブロスナンは、１９９５年から２００２年にかけて４本の映画に出演した。２００６年からダニエル・クレイグがボンド役を演じてきたが、２０２１