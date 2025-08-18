2025年8月18日、韓国・マネートゥデイによると、女子バレーボール韓国代表が日韓戦で4年ぶりの勝利を挙げた中、誤審論争が巻き起こっている。記事によると、韓国代表は16日、韓国・慶尚南道晋州市で行われた「2025コリアインビテーショナル晋州国際女子バレーボール大会」第4戦で日本代表と対戦し、セットスコア3-2（25-18、19-25、20-25、25-21、15-12）で勝利。21年7月31日の東京五輪予選第4戦（3-2で勝利）以来、約4年ぶりに勝