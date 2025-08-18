現地８月16日に開催されたエールディビジの第２節で、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人３選手が所属するNECは、敵地でヘラクレスと対戦。４−１の逆転勝利を収めた。この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが塩貝だった。69分に小川に代わって途中出場を果たすと、２−１とリードして迎えた83分、スルーパスに抜け出した味方のシュートのこぼれ球を押し込んで、自身今季初ゴールを挙げる。さらにその４分後には、左か