◇女子ゴルフスタンダードポートランドクラシック最終日(18日、コロンビア エッジウォーターCC)米女子ツアーの『スタンダード ポートランドクラシック』が日本時間18日に最終日を迎え、岩井明愛選手が米ツアー初優勝を飾りました。岩井選手は最終日を2位と2打差の首位でスタート。17番、18番で連続バーディーを奪うなど計6バーディー、ノーボギーで66をマーク。2位のガーリーン・カウル選手に4打差をつけ優勝を飾りました。