◇女子ゴルフスタンダードポートランドクラシック最終日(18日、コロンビア エッジウォーターCC)米女子ツアーの『スタンダード ポートランドクラシック』が日本時間18日に最終日を迎え、岩井明愛選手が米ツアー初優勝を飾りました。岩井選手は最終日を2位と2打差の首位でスタート。17番、18番で連続バーディーを奪うなど計6バーディー、ノーボギーで66をマーク。2位のガーリーン・カウル選手に4打差をつけ優勝を飾りました。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 福山雅治 フジ会合参加巡り謝罪
- 2. 彼氏が声かけも…国分は半笑いで
- 3. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
- 4. 加藤ローサ 離婚巡る取材に本音
- 5. アミューズ 福山の記事で声明
- 6. 大阪・道頓堀のビル火災 2人死亡
- 7. 渡部建の近影「70代に見える」
- 8. 加藤ローサ 元夫の言葉に苦笑い
- 9. 坂口健太郎投稿 男女逆なら炎上?
- 10. 福山 下ネタで女性アナ不快に?
- 1. 福山雅治 フジ会合参加巡り謝罪
- 2. 大阪・道頓堀のビル火災 2人死亡
- 3. 50代で卵買えず帰宅 別人に変貌
- 4. 「熊を殺すな」に地方在住者本音
- 5. 元NHK記者 取材相手と禁断関係か
- 6. 道頓堀のビル火災 死亡2人は隊員
- 7. 「被害者手帳」全国で導入へ
- 8. 「昼夜が同居する空」三重で出現
- 9. テレンス・スタンプさん 死去
- 10. 新米5kgが7800円 異常な高値
- 1. サンリオに失望 ファン非難の訳
- 2. やっぱバラまき 首相に怒り爆発
- 3. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 4. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 5. 自民を壊した結果 参政党に私見
- 6. LINEさらされ…田久保市長を告発
- 7. 入籍9日前にネイリストが転落死
- 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 9. 愛子さまイヤリング 値段判明か
- 10. 「消えてほしい」堀江氏が私見
- 1. フィリピンで日本人銃撃され死亡
- 2. プーチン氏が突きつけた要求全貌
- 3. 25年前に「同性愛」告白 その後
- 4. 「日本人が消えた」中国人766%増
- 5. 比で邦人射殺 被害者の身元判明
- 6. ウシの鼻輪外して 任天堂に要請
- 7. 米露の機密文書 宿で見つかる
- 8. 米国美女 日本のラーメン大絶賛
- 9. 中国EVバッテリー大手 操業停止
- 10. 不倫が多い国ランキング、1位は？＝韓国ネット「韓国や日本はこそこそと…」
- 1. 金持ちor貧乏老後 決定的な差
- 2. つらい月曜日「金曜日」が原因?
- 3. ミュゼプラチナム 破産開始決定
- 4. ミニストップ 消費期限を偽装
- 5. リニア遅延 静岡県の無責任体質
- 6. 沖縄ファミマ セブンに勝つワケ
- 7. トヨタに「1兆4000万円」の打撃
- 8. リゾートホテルのような豪華船
- 9. 迫られる妻 不倫夫から地獄の2択
- 10. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
- 1. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
- 2. 「Googleメッセージ」に新機能
- 3. NASAが公開「創造の柱」の3D
- 4. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
- 5. 若者の映画館 コロナ禍で回復?
- 6. 「牛丼太郎」最後の一店舗が話題
- 7. 世界最薄クラスのバッテリー登場
- 8. 53GBストレージ搭載のコンデジ
- 9. 配達アプリで「ピンズレ案件」
- 10. シリコンパワー 外付けSSDの実力
- 1. 元広陵生徒 殴られ右半身麻痺に
- 2. 広陵の会見 一番ダメなことした
- 3. 甲子園で物議 元マネジャーの今
- 4. 退学決めた 広陵監督からの言葉
- 5. 離婚した 優勝会見で衝撃の告白
- 6. 大谷が巻き添え バレロ氏の魂胆
- 7. 中日・井上監督“苦肉の藤浪対策”「ケガ人出したくない。ベストオーダーで臨めない」
- 8. 日本代表・佐野海舟との結婚公表
- 9. 不倫報道が原因 V会見で離婚報告
- 10. ダル 中田翔の引退にただ一言
- 1. 彼氏が声かけも…国分は半笑いで
- 2. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
- 3. 加藤ローサ 離婚巡る取材に本音
- 4. アミューズ 福山の記事で声明
- 5. 渡部建の近影「70代に見える」
- 6. 加藤ローサ 元夫の言葉に苦笑い
- 7. 坂口健太郎投稿 男女逆なら炎上?
- 8. 加藤ローサ 松井大輔氏と離婚
- 9. 福山 下ネタで女性アナ不快に?
- 10. 松岡昌宏 全然働かなくても余裕
- 1. 「神谷」はなんて読む？読めたらすごい…富山県の難読地名！
- 2. 一宮市に極上グランピング施設
- 3. 「港区女子」の絶望と幸せ
- 4. ママの旬な色 ママコーデ術
- 5. 実はやめてほしい彼女の口癖
- 6. 離婚宣言食らった際の「タブー」
- 7. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 8. 「運気が上がる」日常の習慣
- 9. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 10. 乳がん…下着売り場で涙止まらず