マルマエがこの日の取引終了後、３９万１６００株の立会外分売を実施すると発表した。株式の分布状況の改善と流動性の向上を図るのが狙い。分売予定期間は８月２５日～９月１日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき５０００株（売買単位１００株）としている。 出所：MINKABU PRESS