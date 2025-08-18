１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は６日続落。前週末の米債券安を受けた売りは朝方で一巡したが、買い手掛かり材料に乏しいことから戻りは限られた。 ミシガン大学が１５日に発表した８月の米消費者態度指数（速報値）で１年先と５年先の予想インフレ率が前月から上昇したことなどを背景に、前週末１５日に米長期金利が上昇したことが国内債に影響。また、内閣府が１５日発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤ