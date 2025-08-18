徒歩で帰宅中の少女にわいせつな行為をしたとして、岡山市南区の会社員の男（33）がきょう（18日）逮捕されました。 警察によりますと、男は12日午後2時ごろから2時10分の間、岡山市内の路上で、途方で帰宅中の10代女性に対して、背後から接近し、わいせつな行為をした疑いです。12日に女性から被害申告を受け、警察が男の容疑を特定しきょう（18日）逮捕したということです。