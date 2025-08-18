フライングガーデンがこの日の取引終了後、９月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位あたりの金額を引き下げることで投資家の投資環境を整備し、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図ることが目的という。 また株式分割に伴い、２６年３月期の期末一括配当予想を３０円から１６円に変更した。株式分割前換算では３２円となり、実質増額修正となる。 出所：MINKABU PRESS