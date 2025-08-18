インドネシア・ジャカルタの貿易港＝2023年2月（ロイター＝共同）【シンガポール共同】東南アジア主要6カ国の2025年4〜6月期の実質国内総生産（GDP）が18日、出そろった。各国とも前年同期比でプラス成長を確保した。トランプ米政権による関税強化を控え、駆け込みの生産や輸出の前倒しがあり、押し上げ効果が目立った。シンガポールは4.4％増だった。製造業が伸び、運輸業や卸売業も好調だった。貿易産業省は前年比0.0〜2.0％