週明けの東京株式市場、日経平均株価は、取引時間中・終値ともに史上最高値を更新しました。【映像】日経平均 終値でも史上最高値を更新日経平均は先週、1年1カ月ぶりに史上最高値を更新するなど上昇傾向にあり、18日も上値を試す展開が続きました。取引開始直後には13日につけた取引時間中の最高値4万3451円を上回り、上げ幅は一時、400円を超えました。18日の終値は先週末より336円高い4万3714円で、先週金曜に続き、2営