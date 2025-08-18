きょう午前、大阪・道頓堀のビルで火災があり、建物に取り残された消防隊員2人が死亡しました。きょう午前9時50分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町のビルで「1階から火が出ている」と近隣店舗の従業員から消防に通報がありました。現場は、海外からのインバウンド客も多い道頓堀の観光エリアです。この火災で、近隣店舗にいた20代の女性1人と、消火活動をしていた男性消防隊員5人が救急搬送されましたが、大阪市消防局・浪速消防署に