気象台は、午後3時57分に、大雨警報（浸水害）を市川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・市川市に発表 18日15:57時点北西部では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■市川市□大雨警報【発表】・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量80mm