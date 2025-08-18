北方音楽事務所は、石川県能登半島地震からの復興支援として、和洋／伝統と現代が融合する特別公演「THE ECHO CONCERT 響の顧天(ひびきのこてん)」を2025年9月9日、金沢市アートホールにて開催！ THE ECHO CONCERT 響の顧天 日時：2025年9月9日(火)18:45開演会場：金沢市アートホール出演：北方喜旺丈(作曲・ピアノ)他、石川県ゆかりの実力派アーティスト12名＊伝統芸能・ジャズ・クラシックまで、幅広いジ