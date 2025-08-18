LOFOMA＋は、1杯あたり約65.6円(税込)という手頃な価格で、プロテイン＋13種の栄養素を一度に補える新商品「トータルバランスプロテイン」を、2025年8月12日(火)より、自社オンラインショップおよびAmazonにて販売開始。 LOFOMA＋「トータルバランスプロテイン」 ・内容量：1kg(約50食分)・価格：3,280円(税込) 初回10％OFFクーポン配布中(自社EC)・発売日：2025年8月12日(火)・認証：FODMAP