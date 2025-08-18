8日に28歳で死去したプロボクサー神足茂利さん（M・T）の葬儀が18日、神奈川県相模原市の千代田ホール橋本で営まれた。2日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチで引き分けた試合後、急性硬膜下血腫のため開頭手術を受け、8日に亡くなった。葬儀では、松田ジムでトレーナーを務める兄の神足昌治さんら親族、関係者ら約200人が最後の別れを惜しんだ。所属していたM・Tジムで