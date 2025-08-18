コーセーフーズは、業務用商品として肉質改善に特化した玄米麹粉末「アスペルパウダーNK」を2025年8月18日より販売中。 コーセーフーズ「アスペルパウダーNK」  内容量：800g原材料名：玄米(国産)、麹菌表示例：玄米麹粉末賞味期限：10ヶ月保管条件：常温(20℃以下)推奨添加割合：肉重量に対して、1〜5％作用時間目安：常温(20℃)で30分以上または冷蔵で3〜15時間  コーセーフー