お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ（31）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。財布を電車に忘れるアクシデントがあったことを明かした。きょんちぃは「お財布を電車に忘れて、カードも身分証も何もかもない一文無しになってたらすが最がPayPayでまぁまぁ送ってくれました」と投稿。“すが最”こと相方のすがちゃん最高No.1がピンチを救ってくれたことを伝えた。「なんだあいつ。いいやつなのかよ」