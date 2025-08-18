沖縄の南に発生した熱帯低気圧は、今後12時間以内に、台風になる見込みです。この後、比較的ゆっくりとした速度で北上し、沖縄や奄美地方に近づくおそれがあります。 【画像で見る】“台風の卵”最新進路は？ いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション 【18日午後0時15分の発表】■正午の実況・種別：熱帯低気圧・存在地域：宮古島の南南東約300km・進行方向、速さ：北北東 ゆっくり・中心気圧：1008 hPa■19日午