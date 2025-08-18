1.放っておく ご機嫌斜めな猫を下手になだめようとすると攻撃されてしまう危険性もあります。そのため時間に解決してもらうという手を取るのも1つの方法でしょう。 保護したばかりの子でもない限り、飼い主さんに対してずっと怒りっぱなし・威嚇しっぱなしというわけでもありませんので、気分が落ち着くまでそっとしておいてあげるのが良い場合も十分に考えられます。 猫が放っておいてほしいと思っている時に無理やり構