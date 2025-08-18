東京都では18日、これまでに60人が熱中症で救急搬送されました。東京消防庁によりますと、18日午後3時までに、14歳から94歳までの男女合わせて60人が熱中症により医療機関に救急搬送されました。このうち70代の男性と80代の男性のあわせて2人が重篤な状態になっているほか、80代の男性1人が重症です。東京消防庁は、こまめな水分補給や冷房などを適切に使うようを呼びかけています。