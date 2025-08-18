いまや日本代表の正GKとなった鈴木彩艶。22歳の若き守護神は、昨季イタリアのパルマに移籍すると欧州での評価をさらに高めた。セリエAで20チーム中16位と苦しんだチームのなかで奮闘し、リーグトップのクロスキャッチ数を記録するなど活躍を見せたことで、欧州ビッグクラブから関心が寄せられている。その鈴木は、17日に行われたコッパ・イタリア1回戦ペスカーラ戦に出場。パルマは2部相手に有利に試合を進め、2-0の勝利を収めてい