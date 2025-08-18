お盆休みが明けた18日は、全国的に猛烈な残暑となり、関東や東海では40度に迫る、危険な暑さになった所もありました。お盆が明けても、夏の高気圧の勢力が強く、日本列島を広く覆っています。18日は、西日本や東日本を中心に全国150地点で、35度以上の猛暑日となりました。全国で最も暑かったのは、東京の府中で39度と今年28日目の猛暑日となりました。そのほか、名古屋で38.6度、東京の八王子で38.3度。東京都心でも今年一番に並