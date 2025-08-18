この夏、ドイツ1部ボルシアMGからオランダのアヤックスに移籍した日本代表DF板倉滉。28歳の板倉は188cmの長身ながら、本職であるセンターバックだけでなく、守備的MFとしてもプレーできる足元の技術の高さも誇る。彼が加入した1900年創設のアヤックスは、オランダトップリーグで最多となる36度の優勝を誇る世界的名門クラブだ。板倉は17日に行われたオランダ1部エールディヴィジ第2節ゴー・アヘッド・イーグルス戦で新天地デビュー