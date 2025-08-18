阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が１８日、下肢の張りのため再調整となり、出場選手登録を抹消された。１９日・中日戦（京セラ）で中９日での先発が見込まれていた右腕はこの日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で投手指名練習に参加。キャッチボールや投内連係などの通常メニューをこなしていた。代わってジェレミー・ビーズリー投手（２９）が１９日・中日戦に先発する。