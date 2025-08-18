アフリカ開発会議の会場付近の海中を探索する第3管区海上保安本部と神奈川県警の潜水士ら＝18日午前、横浜市横浜市で20日から始まるアフリカ開発会議（TICAD）を前に、第3管区海上保安本部（横浜）と神奈川県警は18日、会場付近の海中などで不審物の合同探索を実施した。各国の要人が集うタイミングを狙った爆発物によるテロを念頭に安全確保を図った。同保安本部と県警機動隊の潜水士ら約30人が会場のパシフィコ横浜付近で海