上場企業の純損益合計額上場企業の2026年3月期の純損益合計額が44兆9397億円の黒字となり、前期比で7.8％減る見通しであることが18日、SMBC日興証券の集計で分かった。減益は6年ぶりとなる。米国の高関税による負担増で自動車など製造業を中心とした不振が響く。東京証券取引所の最上位市場プライムに上場する企業を中心に、15日までに決算を開示した1143社のうち、26年3月期の業績予想を開示しなかった46社を除いてまとめた。