１７日にクマが目撃された現場付近に張られた注意喚起の看板＝１８日、伊勢原市大山霊山・大山への主要な参拝ルートになる大山観光電鉄の大山ケーブル駅（神奈川県伊勢原市大山）付近で１７日夕、クマが目撃され、行楽客ら１００人ほどが一時足止めされた。県警伊勢原署などによると、同日午後６時半ごろ、同駅から２００メートルほどの雲井橋付近で同社の職員が体長１メートルを超えるクマ１頭を発見し、署に通報した。目撃し