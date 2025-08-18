ウェンディーズ・ジャパン及び、ファーストキッチンでは、ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店舗にて、見た目にもインパクトのある『ビッグフィッシュバーガー』 を、19日から16店舗限定で販売する。【写真】お手頃価格！「GOOD PRICE SET」味はそのままなライトメニューとして、Jr.バーガーの商品も用意しており、お手頃価格で好評な「GOOD PRICE SET」にも同店舗のみ期間限定で登場する。女性にも手軽に楽しめるサイ